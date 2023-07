Qualche ora fa, prima che entrasse in vigore lo sciopero degli attori, Ryan Reynolds ha pubblicato via social una nuova foto dal set di Deadpool 3 in cui prende in giro Wolverine per la sua altezza.

Tutto nasce in seguito alla diffusione della prima foto ufficiale di Deadpool 3 in cui abbiamo potuto ammirare il Mercenario Chiacchierone e Wolverine per la prima volta insieme. Nello scatto, il mutante di Hugh Jackman indossa un costume simile a quello classico del celebre personaggio, ma, online, c’è chi è tornato a sottolineare come l’attore australiano sia effettivamente troppo alto per vestire i panni della “versione classica” di Logan.

Questo il “commento ufficiale” di Ryan Reynolds:

Deadpool 3, il primo cinecomic del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, uscirà il 3 maggio del 2024 al cinema.

Nel cast non solo Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma anche altri ritorni come Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Rob Delaney (Peter) e Leslie Uggams (Blind Al) e le nuove reclute Emma Corrin e Matthew Macfadyen.

FONTE: Ryan Reynolds

