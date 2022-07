Deadpool 3, gli sceneggiatori: “Siamo scienziati pazzi che tornano nel loro laboratorio”

È durante un’intervista con il sito DiscussingFilm sul loro nuovo film SpiderHead che i due sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick hanno parlato di Deadpool 3, il terzo film del mercenario chiaccherone che stanno attualmente scrivendo, questa volta per i Marvel Studios.

Questo l’aggiornamento che ha potuto dare Reese sullo sviluppo del progetto rispetto a quando hanno lavorato ai primi due film (che erano prodotti dalla Fox):

Per noi è quasi come indossare un vecchio maglione comodo. La Marvel ci ha dato tutto il sostegno possibile per aiutarci a mantenere fede al tono e alla visione che abbiamo per questo film. Sono stati molto protettivi nei nostri confronti, ma ci hanno anche lasciato fare ciò che facciamo di solito. E quindi è stato molto divertente. Siamo degli scienziati pazzi che tornano nel loro laboratorio! Deadpool è il nostro preferito, e sarà sempre il personaggio al quale verremo associati, siamo grati di poter scrivere un nuovo film con lui. È fantastico. È come tornare a scuola dopo le vacanze estive, ci stiamo proprio divertendo!

LEGGI – Deadpool 3 prenderà in giro molti film dei Marvel Studios

Reese e Wernick hanno iniziato a sviluppare il film nel 2019, e sono stati affiancati da Wendy Molyneux and Lizzie Molyneux-Logelin (Bob’s Burgers), per poi tornare al lavoro in autonomia a inizio del 2022.

Vi ricordiamo che a dirigere Deadpool 3 sarà Shawn Levy, il regista e produttore che ha già all’attivo ben due pellicole di successo con Ryan Reynolds, Free Guy, dei 20Th Century Studios/Disney, e The Adam Project, la pellicola disponibile in streaming esclusivo su Netflix. Levy, lo ricordiamo, è anche il produttore della popolare serie televisiva, sempre in esclusiva di Netflix, Stranger Things.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!