Qual è la percentuale di possibilità? Non lo so, non so dare un numero. Magari un 50 e 50? Lo stiamo sviluppando attivamente cercando di dargli una bella forma. In che diavolo di mese siamo? Agosto? Quali possibilità ci sono che inizino l’anno prossimo? Direi ottime, un 70%.

Nel corso di un’intervista con Collider per la promozione diha parlato dell’inizio delle riprese di, già dall’anno scorso ufficialmente in fase di sviluppo:

Lo scorso novembre, il film è entrato in sviluppo dopo che sono state trovate le sceneggiatrici per il primo film sul Mercenario Chiacchierone targato Marvel Studios. Si tratta di Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Loeglin, sorelle e collaboratrici che sono state le creatrici e le produttrici esecutive della nuova serie Fox The Great North e di Bob’s Burgers, che gli è valso un Emmy e una candidatura per otto anni consecutivi.

Deadpool 3 sarà il primo film prodotto dai Marvel Studios, perciò sarà interessante scoprire come Reynolds, Kevin Feige e tutta la squadra lavoreranno per portare una nuova storia con Wade Wilson sul grande schermo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti qua sotto!