dirigerà. Il regista è in trattative finali per realizzare il film, come si vociferava ormai da tempo. La notizia è stata diffusa dall’ Hollywood Reporter nel giorno di uscita di The Adam Project , che riunisce il regista con(che già aveva diretto in Free Guy ), su Netflix.

Il terzo film della saga, il primo prodotto direttamente dai Marvel Studios dopo l’acquisizione della Fox da parte della Disney, è in sviluppo da tempo. Al momento l’unico membro del cast confermato è Reynolds, ricordiamo che nel secondo film erano stati introdotti Josh Brolin nei panni di Cable e Zazie Beetz in quelli di Domino.

La saga di Deadpool è stata un vero successo, con oltre 780 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Il primo film, diretto da Tim Miller, è uscito nel 2016 mentre il secondo film, uscito nel 2018, è stato diretto da David Leitch. Dopo l’acquisizione della Fox da parte della Disney, in molti si sono chiesti se il franchise sarebbe finito nel dimenticatoio visto il suo target vietato ai minori, ma nel 2019 Bob Iger ha confermato che la major avrebbe continuato a fare film Marvel anche per adulti.

I primi due film della saga non sono ancora disponibili su Disney+.

Ecco il commento di Ryan Reynolds:

The third film in my Shawn Levy trilogy will be a tad more stabby. pic.twitter.com/ofBrFyaRsv — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 11, 2022

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!