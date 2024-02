Considerato che Deadpool 3 (il cui titolo ufficiale, lo ricordiamo, è Deadpool & Wolverine) sarà l’unico film dei Marvel Studios in arrivo al cinema nel 2024 e che riunirà per la prima volta sul grande schermo i due celeberrimi personaggi interpretati da Ryan Reynolds e Hugh Jackman, era normale aspettarsi numeri di tutto rispetto per il trailer diffuso durante il Super Bowl.

Il lungometraggio, fra l’altro, avrà anche il non facile compito d’invertire un trend al botteghino decisamente al ribasso che, nell’ultimo periodo, sta caratterizzando i cinecomic di ogni major. Ma, come recita l’adagio, se il buon giorno si vede dal mattino, Deadpool 3 si appresta a vivere una giornata fantastica.

Già perché quello del primo cinecomic dei Marvel Studios Vietato ai minori è ufficialmente diventato il trailer più visto della storia nelle prime 24 ore di diffusione con ben 365 milioni di visualizzazioni (la statistica include, naturalmente, i 123 milioni di spettatori che hanno visto il match del Super Bowl in Tv). Il record precedente apparteneva a Spider-Man: No Way Home con 355 milioni di visualizzazioni ottenute ad agosto del 2021.

Il record è stato celebrato, su Instagram, anche da Lewis Tan, interprete di Shatterstar, con la foto qua sotto e la promessa che “non abbiamo ancora visto niente”:

