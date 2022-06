Si torna a parlare di, il terzo film dedicato al Mercenario chiacchierone diretto da Shawn Levy , regista che ha già lavorato conper Free Guy – Eroe per sbaglio e The Adam Project.

Dopo aver rassicurato i fan che la Disney sta permettendo tutto il tasso di volgarità di cui una pellicola come Deadpool 3 ha bisogno, infatti, gli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick hanno ribadito a The Playlist che il film sarà vietato ai minori:

Oh, assolutamente, la Disney non intende stravolgerne il tono. Personalmente sono sempre per il “mai dire mai” perché potrebbe succedere di tutto, ma ci è stato detto che può essere vietato ai minori e stiamo procedendo trattandolo come tale. Abbiamo sempre voluto che fosse così, perciò non credo che cambierà.