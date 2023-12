Durante un’intervista con CBM, Walker Scobell ha commentato le voci secondo cui sarebbe stato ingaggiato per un piccolo ruolo in Deadpool 3 dopo aver lavorato sia con Shawn Levy che con Ryan Reynolds in The Adam Project.

“Non che io sappia” ha commentato l’attore di Percy Jackson, aggiungendo però di aver imparato tanto dai suoi colleghi. “Ho imparato un mucchio di lezioni di grande valore che ho applicato mentre giravo Percy Jackson. E sì, non so, spero di ricongiungermi a loro un giorno, ma non lo so“.

Qualche settimana fa, in un’intervista con E! Online, il regista Shawn Levy aveva parlato proprio del giovane attore:

Walker è adorabile perché in maniera non così subdola continua a mandarmi foto di Deadpool. Mi sta dando apertamente un mucchio di idee sul casting. Mi limiterò a dire che io e Ryan adoriamo entrambi Walker e che sentiamo di averlo incontrato in questo momento magico tra l’infanzia e l’adolescenza.

Deadpool 3, il primo cinecomic del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, arriverà al cinema il 26 luglio 2024.

Nel cast non solo Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma anche altri ritorni come Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Rob Delaney (Peter) e Leslie Uggams (Blind Al) e le nuove reclute Emma Corrin e Matthew Macfadyen. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Quanto attendete Deadpool 3? Ditecelo nei commenti!

