Deadpool 3: Zazie Beetz adorerebbe tornare a interpretare Domino

In occasione della premiere di Bullet Train, in sala dal 25 agosto, Zazie Beetz ha parlato brevemente di Deadpool 3, terza pellicola sul Mercenario Chiacchierone che sarà prodotta dai Marvel Studios.

L’attrice non si è sbilanciata sul suo ritorno, ma ammesso ovviamente adorerebbe tornare a interpretare Domino:

Non lo so, vedremo. Adorerei girare un altro Deadpool, ma questo lo dico io, perciò non posso rivelarlo.

Ecco il video dell’intervista con Variety:

A marzo abbiamo appreso che Deadpool 3 con Ryan Reynolds verrà diretto da Shawn Levy in quella che si configurerà come la terza collaborazione fra il regista e la star canadese dopo Free Guy e The Adam Project. Il film non ha trovato posto al San Diego Comic-Con nel calendario dei Marvel Studios, ma è possibile che annuncio venga fatto in occasione del D23 Expo il 10 settembre.