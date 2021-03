Il franchise cinematografico diè l’unico di casa Marvel a essere “sopravvissuto” dopo l’acquisizione dellada parte della. Sappiamo, grazie alle varie dichiarazioni rilasciate nel corso dei mesi da Ryan Reynolds e, che Deadpool 3 si farà e sarà vietato ai minori come i precedenti due. Quello che, chiaramente, ignoriamo è quando verrà girato e quando avremo la possibilità di vederlo.

E a non sapere sostanzialmente nulla è anche una delle new entry viste in Deadpool 2, ovvero sia Zazie Beetz, l’interprete di Domino. L’attrice, celebre anche per essere uno dei volti della serie TV di Donald Glover Atlanta, ha spiegato durante la promozione stampa di Invincible, serie animata tratta dai fumetti di Robert Kirkman (GUARDA IL TRAILER), di non essere stata ancora contattata e di non sapere se avrà modo di tornare in scena col suo personaggio:

No, non so nulla sull’eventuale ritorno di Domino. Personalmente, amerei tornare a interpretarla. È sempre stato nel novero di quelle cose possibili, ma non ho avuto alcun genere di conversazione specifica in materia. Chiaramente m’interessa. Non mi piacerebbe solo tornare nei suoi panni, amerei anche capire se ci fosse la possibilità di un film dedicato a lei o una roba del genere. Vedremo cosa accadrà, ma no, non ho avuto alcuna conversazione personale con Kevin Feige.

Lo scorso novembre, il film è entrato in sviluppo dopo che sono state trovate le sceneggiatrici per il primo film sul Mercenario Chiacchierone targato Marvel Studios (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe ritrovare Zazie Beetz nei panni di Domino in Deadpool 3? Ditecelo nei commenti qua sotto!

FONTE: Collider