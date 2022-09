Deadpool riesuma Wolverine dalla tomba in una divertente fan art di Boss Logic

Con l’annuncio del ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine in Deadpool 3 non potevano mancare delle fan art sull’attesissimo progetto Marvel Studios.

Il sempre sul pezzo Boss Logic ha già realizzato e pubblicato una divertente fan art in cui vediamo il Mercenario Chiacchierone mentre riesuma Logan dalla tomba in cui era stato visto per l’ultima volta in Logan – The Wolverine.

Trovate l’artwork qua sotto:

Deadpool 3 con Ryan Reynolds verrà diretto da Shawn Levy in quella che si configurerà come la terza collaborazione fra il regista e la star canadese dopo Free Guy e The Adam Project. Nel cast anche Hugh Jackman di ritorno nei panni di Wolverine.

Quanto attendete il ritorno di Ryan Reynolds e Hugh Jackman in Deadpool 3? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Boss Logic