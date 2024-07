Come noto, in Deadpool & Wolverine ritroveremo Aaron Stanford nei panni di Pyro dopo averlo ammirato in X-Men 2 e X-Men – Conflitto finale.

L’attore ha parlato del progetto con Entertainment Weekly, che gli ha dedicato un servizio fotografico e che ovviamente gli ha posto un mucchio di domande sul suo ritorno.

Quando gli è stato chiesto com’è stato ricevere la telefonata dai Marvel Studios a 18 anni dalla sua ultima apparizione, Stanford ha usato poche parole: “Ero sotto shock e felice“.

L’attore ha spiegato che aveva iniziato a sospettare qualcosa quando i Marvel Studios hanno contattato il suo agente: “Volevano sapere la mia disponibilità, ma senza svelare il perché”. Poi ha capito tutto quando la Marvel gli chiesto di incontrare Shawn Levy, che poi gli ha detto: “Hai indovinato, vogliamo riportare Pyro al cinema dopo 20 anni“.

L’attore era al settimo cielo visto che aveva perso l’occasione di tornare in X-Men: Giorni di un futuro passato:

Per chissà quale motivo non ce l’abbiamo fatta. Mi sa che hanno fatto riferimento alla sua morte nei film o qualcosa del genere, quindi solo una menzione. Credevo che fosse finita, avevo girato quei film, era passato molto tempo e avevo ricordi felici. Non credevo che Pyro sarebbe tornato.

Quanto a Deadpool & Wolverine, l’attore ha spiegato di aver potuto finalmente indossare un costume fedele ai fumetti e ha ammesso di essere rimasto spiazzato dai set:

Il primissimo set che ho visto era questa terra desolata desertica gigantesca con tutti elementi reali che coprivano un campo da calcio. Mi aspettavo di vedere del green screen, ma alla fine sono rimasto sconvolto dalla cura, dalle energie e dalle risorse impiegate per costruire tutto quel mondo.

Deadpool & Wolverine con Hugh Jackman e Ryan Reynolds arriverà al cinema in Italia il 24 luglio, noi di Badtaste.it lo vedremo in anteprima a mezzanotte al Cinema Arcadia di Melzo. Trovate tutte le informazioni sul cinecomic dei Marvel Studios nella nostra scheda.

