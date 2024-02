Vista la natura del cinecomic in questione, ad una settimana dall’uscita del trailer di Deadpool & Wolverine, i fan continuano ad alimentare nuove teorie su chi potrà fare un’apparizione nell’atteso terzo episodio dedicato al Mercenario Chiacchierone.

L’ultimo poster pubblicato dall’account Marvel di Australia e Nuova Zelanda, in particolare, ha fatto impazzire i fan non solo dell’Universo Marvel, ma anche di Taylor Swift, che danno per certa la presenza della cantante suggerendo che il poster sia un rimando proprio ai braccialetti dell’amicizia che i fan di tutto il mono hanno creato inspirandosi alla canzone della Swift “You’re On Your Own Kind”.

Ma se la presenza di Taylor Swift è solo un’ipotesi, pare invece certa l’assenza del personaggio di Cable, interpretato da Josh Brolin in Deadpool 2. L’attore, infatti, al momento impegnato nel tour promozionale di Dune: Parte 2, ha fatto due chiacchiere con Collider e, alla domanda sulla sua presenza o meno nel film ha risposto:

No, non ci sarò e non so dirti il perché. Forse non piaccio a Ryan? Scherzi a parte, non penso sia quello il motivo. Non so perché non ci sarò.

Deadpool & Wolverine arriverà al cinema in Italia il 24 luglio.

