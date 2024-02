Arriva oggi un’ulteriore conferma sul ruolo interpretato da Emma Corrin in Deadpool & Wolverine, il cinecomic Marvel in arrivo a luglio.

Nella scheda del sito dell’U.S. Copyright Office dedicata al film di Shawn Levy si legge infatti che l’attrice di The Crown è stata scelta per interpretare Cassandra Nova.

Il sito conferma inoltre che Jennifer Garner tornerà a interpretare Elektra, esattamente come si vociferava l’anno scorso.

Come vi abbiamo raccontato nel nostro speciale, Cassandra Nova è stata creata nel 2001 da Grant Morrison e Frank Quitely e, sin da subito, si è palesata come una vera minaccia per gli X-Men. Cassandra è infatti la gemella di Charles Xavier, nata senza un corpo e capace di clonare il DNA del fratello nell’utero della madre per ottenerne uno. Con il passare del tempo si è scoperto inoltre che Cassandra è in realtà un mummundrai, una creatura delle leggende Shi’ar proveniente dal piano astrale.

Deadpool & Wolverine arriverà al cinema in Italia il 24 luglio, che ne pensate del ruolo di Emma Corrin? Ditecelo nei commenti! Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate