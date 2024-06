Deadpool & Wolverine ha superato il vaglio della commissione di Pechino e ha ottenuto una data d’uscita in Cina in contemporanea con la distribuzione statunitense, il 26 luglio.

Si tratta della prima volta per il franchise: Deadpool nel 2016 era stato bloccato a causa della violenza, mentre Deadpool 2 era arrivato solamente mesi dopo nella versione “edulcorata” adatta ai minori nota come Once Upon a Deadpool. Questa versione in Cina conquistò ben 42 milioni di dollari, risultando la fetta maggiore degli incassi mondiali di 51 milioni di dollari.

Al momento non è chiaro se, come presumibile, la versione cinese di Deadpool & Wolverine sarà censurata, ma fonti interne sostengono che “i tagli non altereranno l’integrità della narrazione e lo spirito di Deadpool“.

Deadpool & Wolverine arriverà al cinema in Italia il 24 luglio, noi di Badtaste.it lo vedremo in anteprima a mezzanotte al Cinema Arcadia di Melzo. Trovate tutte le informazioni sul cinecomic dei Marvel Studios nella nostra scheda.

