Durante una chiacchierata con Collider al SXSW, Karan Soni ha parlato di cosa aspettarsi da Deadpool & Wolverine, il cinecomic Marvel in arrivo a luglio.

L’interprete di Dopinder ha spiegato che Ryan Reynolds ha tratto pieno vantaggio dall’approdo di Deadpool nell’UCM:

Posso dire che questo film sarà bellissimo, e stando alla mia breve esperienza sul set posso aggiungere sicuramente che Ryan ha approfittato pienamente dell’Universo Cinematografico Marvel spassandosela con tutti i suoi giocattoli. Credo che [questo film] arrivi in un momento perfetto perché quest’universo è pronto a una bella scossa e [Ryan] darà un bel contributo in questo senso. Quindi posso dire che arriva in un momento perfetto, anche perché sono tutti propensi a non prendersi sul serio, che è una cosa importante.