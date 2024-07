In un’intervista con GQ, Emma Corrin, alias Cassandra Nova – principale antagonista nell’atteso Deadpool & Wolverine – ha parlato del peso e della pressione nei confronti di questo cinecomic, chiamato ad essere, per citare Deadpool stesso, il salvatore della Marvel.

In un momento storico in cui il genere dei cinecomic, seppur sempre molto saldo, ha subito un drastico calo di interesse che si rispecchia in risultati al botteghino al di sotto delle aspettative, Corrin ha infatti sottolineato quanto questo film sia di fondamentale importanza per ridare un po’ della carica necessaria e perché sia il film giusto per sostenere questo compito:

C’è sicuramente molta pressione attorno a questo film, ma penso che ci sia per un buon motivo e al momento giusto. Perché si tratta di Deadpool, e Deadpool è da sempre quello che rompe gli schemi, giusto? Ed è anche per questo che Ryan (Reynolds) è stato veramente geniale… perché anche se il genere supereroistico è rimasto saldo a lungo, non si può negare che ora sia leggermente in bilico, ma poi con le persone giuste può tornare a lasciare il segno.

Deadpool & Wolverine con Hugh Jackman e Ryan Reynolds arriverà al cinema in Italia il 24 luglio, noi di Badtaste.it lo vedremo in anteprima a mezzanotte al Cinema Arcadia di Melzo. Trovate tutte le informazioni sul cinecomic dei Marvel Studios nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti e seguiteci su TikTok!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate