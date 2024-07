Emma Corrin ha rivelato nel corso di un’intervista con British GQ che per interpretare il suo ruolo in Deadpool & Wolverine aveva pensato di doversi trasformare fisicamente, alla stregua di molti suoi colleghi nell’Universo cinematografico Marvel.

“È buffo perché avevo chiesto un personal trailer e mi hanno detto di no” ha commentato l’interprete di Cassandra Nova. “Mi hanno detto che non serviva alcun allenamento fisico. Ero entusiasta all’idea di sottopormi a un’enorme trasformazione, ma mi hanno detto: ‘Non serve assolutamente. Lascia stare’. Ci ho provato“.

Tra i punti di riferimento per Corrin c’è stato non solo il personaggio di Christoph Waltz in Bastardi senza gloria, ma anche il Willy Wonka di Gene Wilder, che ha definito “uno dei migliori cattivi di tutti i tempi“.

“C’è qualcosa di così stravagante nell’interpretazione di Gene Wilder” ha commentato. “Mi ha ricordato Christoph Waltz in Bastardi senza gloria, perché indossa una divisa, se ne sta seduto a bere un bicchiere di latte e intanto fa finta di essere una cazz* di fata madrina“.

