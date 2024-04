Tra i volti familiari e iconici dell’universo cinematografico degli X-Men sarà presente anche quello di Famke Janssen, AKA Jean Gray, in Deadpool & Wolverine?

Intervistata da ScreenGeek l’attrice ha confermato che no, non la vedremo nel gremito cast del cineocmic Marvel:

Non ne faccio parte. No. Tutti continuano a chiederselo. Quindi, ad un certo punto, anche io ho pensato “Aspetta, sono in Deadpool e ancora non lo so?” Ma no. Non ci sono. No, no.