I Marvel Studios hanno diffuso un nuovo spot di Deadpool & Wolverine in cui i due leggendari personaggi della Casa delle Idee, interpretati ovviamente da Ryan Reynolds e Hugh Jackman, danno vita a un divertente siparietto pensato, principalmente, per il pubblico di The Bachelorette la cui 21a stagione ha debuttato proprio ieri sulla ABC (e su Hulu).

Nello spot, il Mercenario Chiacchierone fa capire quali siano i punti di forza della pellicola e perché questa sia anche la scelta perfetta per un romantico appuntamento al cinema.

Eccolo qua sotto:

Deadpool & Wolverine con Hugh Jackman e Ryan Reynolds arriverà al cinema in Italia il 24 luglio.

Trovate tutte le informazioni sul cinecomic dei Marvel Studios nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti e seguiteci su TikTok!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate