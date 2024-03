Durante un’intervista con The Playlist, James Marsden ha parlato della possibilità di tornare a interpretare Ciclope in Deadpool & Wolverine.

“Continuano a chiedermelo, non riesco a camminare per strada senza che qualcuno me lo chieda, quindi evidentemente se ne sta parlando tanto. Sarebbe bello” ha commentato l’attore. “Abbiamo appena finito [le riprese di Sonic 3] in realtà, eravamo vicino ai set di Deadpool agli studi Pinewood“.

Senza aggiungere altro, ha poi concluso:

Già, questo è un po’ un vaso di Pandora.

Deadpool & Wolverine arriverà al cinema in Italia il 24 luglio, vi piacerebbe se ci fosse Henry Cavill? Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

