In occasione di un incontro con i fan a Shangai, in Cina, per la promozione di Deadpool & Wolverine, il regista Shawn Levy ha parlato del film in arrivo tra pochi giorni nei cinema italiani.

Levy ha svelato, nello specifico, che Kevin Feige aveva una sola condizione per l’introduzione del Logan di Hugh Jackman nell’Universo Marvel:

Mi disse: “Sì, ma deve indossare il costume giallo. Possiamo farglielo indossare finalmente?“. E così abbiamo cominciato.

Restando in tema “condizioni”, in un’altra intervista Shawn Levy ha invece parlato della sola richiesta dettata da Ryan Reynolds mentre stavano girando The Adam Project:

Ero a Vancouver a girare The Adam Project con Ryan e mi disse: “Ok, so che dirai di no, ma girerò Deadpool solo a patto che lo diriga tu“. Risposi che avrei adorato farlo, perché la verità è che se sei abituato a lavorare in un ambiente di proporzioni ambiziose come faccio sin dai film di Una notte al museo, raccontare una storia epica e dalle proporzioni colossali è un sogno.

Deadpool & Wolverine con Hugh Jackman e Ryan Reynolds arriverà al cinema in Italia il 24 luglio, noi di Badtaste.it lo vedremo in anteprima a mezzanotte al Cinema Arcadia di Melzo. Trovate tutte le informazioni sul cinecomic dei Marvel Studios nella nostra scheda.

