Manca poco ormai all’uscita di Deadpool & Wolverine, prevista per il 24 luglio. La collaborazione tra Ryan Reynolds e Hugh Jackman segna ufficialmente il passaggio dell’irriverente Wade Wilson sotto l’ombrello della Disney, rendendo quindi necessaria un’unione tra gli stili dei film degli X-Men che erano stati prodotti dall’ex Fox e quelli dell’MCU.

Proprio Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha spiegato come è stata realizzata questa fusione.

Non avevamo nulla a che fare con i primi due film estremamente riusciti di Deadpool. Marvel Studios non aveva nulla a che fare con quelli. Quindi, in un certo senso, stavamo giocando nel campo di Ryan. Stavamo giocando nel campo di qualcun altro. Dall’altro lato, loro stavano entrando nel nostro. Volevamo renderlo unico con la fusione di quegli stili.