In un nuovo speciale per Vanity Fair interamente dedicato al prossimo film del mercenario chiacchierone e al trio Shawn Levy, Hugh Jackman e Ryan Reynolds, il regista di Deadpool & Wolverine ha spiegato perché nel film in uscita il 24 luglio Wade rimarrà l’unico personaggio a rompere la quarta parete, mentre Logan dovrà continuare ad adeguarsi alle regole della narrazione classica.

“Molti attori entrano a fare parte della squadra di Deadpool e pensano di avere finalmente l’occasione di potere parlare in camera e rompere la quarta parete” ha commentato Levy. “Ma mi displace, qua abbiamo le nostre regole ben precise, ed è questo a permettere a Deadpool di rimanere unico nel suo genere come personaggio”.

Reynolds ha confermato ciò che ha detto Levy e ha aggiunto:

Mi dispiace, queste sono le regole. Regole molto precise. Diminuiresti il valore del rompere la quarta parete se tutti quanti nel film avessero l’abilità di farlo e fossero a conoscenza di questo aspetto meta del prodotto. Deadpool rimane l’unico personaggio in grado di farlo. Se lo facessero tutti, il suo personaggio perderebbe di valore. Inoltre, devi potere credere che il cattivo sia veramente un cattivo. Così come il personaggio che è la tua spalla. Deadpool ovviamente mina questo sistema, questa gerarchia della narrazione, ma solo perché il pubblico non deve prendere lui sul serio.

Jackman, infine, ha concluso buttandola sul ridere e sulla rivalità dei due personaggi sullo schermo:

Ryan descrive perfettamente il cervello di Deadpool, come un’omelette mezza cotta. Quindi qualsiasi cosa lui faccia – parlare in camera o a Wolverine – è solo un altro strato di tutta le fastidiosa montagna di schifezze che devo sopportare. Chi lo sa che cavolo sta pensando o facendo? Non importa, è solo un altro buon motivo per dargli un pugno e spaccargli la faccia.

Deadpool & Wolverine arriverà al cinema in Italia il 24 luglio.

