Durante un’intervista con SFX Magazine, Shawn Levy ha parlato di Deadpool & Wolverine preannunciando un’esperienza impagabile per il pubblico.

“Ci sono momenti che gli spettatori ameranno” ha ammesso, “ma anche momenti che faranno perdere loro la testa, cavolo“.

Molte scene, poi, faranno morire dal ridere:

Ci sono delle scene in cui se riuscirete a sentire più i dialoghi che le risate, potremo dire di avere fallito. Ne abbiamo parlato in sala montaggio, in cui ho detto a Ryan che ogni volta che abbiamo mostrato una certa scena [alle proiezioni di prova] non riuscivano a sentire tre battute perché il pubblico stava ancora ridendo per la battuta precedente. Ogni volta discutevamo in proposito e Ryan solitamente vinceva. Diceva: “Ottimo, dovranno rivedere il film“.