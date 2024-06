Nel corso di una lunga intervista per Vanity Fair, Ryan Reynolds, Hugh Jackman e il regista Shawn Levy hanno parlato a ruota libera di Deadpool & Wolverine, che sarà nei cinema italiani il 24 luglio.

Il trio ha innanzitutto confermato che Logan non romperà la quarta parete, e che sarà quindi solo Deadpool a farlo e ha poi affrontato una serie di altri argomenti legati alla realizzazione del film.

Deadpool 3 era quasi morto

Ryan Reynolds ha raccontato che prima di diventare Deadpool & Wolverine, Deadpool 3 ha dovuto superare tantissimi ostacoli. “Sono passati sei anni dall’ultimo film e c’è un motivo. Questi film inghiottono vite intere. In un film normale ti fai il cu*lo e basta. Per questo film dimentichi cose che magari hai dato per scontato: il sonno, il vedere la tua famiglia, il mito del padre presente“.

Ha poi raccontato di aver proposto a Shawn Levy la regia del film sul set di The Adam Project: “Sapevamo che volevamo lavorare insieme per il maggior tempo possibile finché non fossimo diventati cenere e scheletri, ma non ero certo che l’avremmo fatto nel mondo Marvel perché non parliamo di una proprietà intellettuale originale. E noi avevamo appena fatto due film originali di successo“.

Levy ha spiegato che dopo essere arrivato a bordo del progetto ha fatto molta fatica a trovare con Reynolds “una storia che sembrasse originale e non derivativa” e che c’è stato un momento in cui ha pensato di mollare:

Io e Ryan a un certo punto abbiamo detto a Kevin [Feige]: “Sai che c’è? Forse non è il momento giusto perché non ci viene in mente una storia“. Ed è stato in quel momento che il telefono di Ryan ha squillato: era Hugh che chiamava dalla sua auto.

La genesi di Deadpool & Wolverine

Hugh Jackman ha raccontato, controllando la data sul telefono, che il giorno fatidico è stato il 15 agosto 2022. Era in spiaggia all’inizio di una vacanza e, pensando a ciò che avrebbe voluto fare in futuro, il pensiero fu fulminante: “Deadpool-Wolverine. Voglio realizzare quel film, è ciò che voglio“. Si mise in auto e chiamò Ryan: “Non sapevo a che punto fossero dello sviluppo [di Deadpool 3], ma credevo che fossero in procinto di iniziare le riprese“.

Ha poi proseguito: “E Ryan mi disse che non riusciva a credere al tempismo perché avrebbe dovuto parlare [con Kevin Feige] di lì a poco ed erano in stallo“.

Con l’arrivo di Jackman a bordo del progetto tutto è cambiato, così come l’approccio del volto di Wolverine, che credeva di aver chiuso definitivamente con il personaggio nel Logan di James Mangold:

Ho pensato istintivamente che Deadpool ci avrebbe permesso di mostrare un altro lato del personaggio mai esplorato prima in ogni modo, dall’emozione, all’umorismo, ai dialoghi, all’azione. Tutto mi sembrava così nuovo, e poi mi avrebbe dato occasione di condividere l’esperienza con Ryan e Shawn, che sono due dei miei migliori amici, siamo un po’ come i tre amigos. Non c’è stato un giorno in cui non abbia pianto per le risate. Mi sono sentito così rinvigorito a interpretare la parte. Dopo 25 anni, non mi sono mai sentito così bene.

L’ingresso nell’Universo Marvel

Reynolds: Inizialmente avevamo un’idea molto generale su come avremmo riportato Wolverine in azione in modi che non cozzassero con Logan e quell’eredità. So che Kevin [Feige], come me, Shawn e Hugh, ci teneva tanto. Dovevamo proteggere il personaggio e al contempo raccontare la storia di Wolverine più scatenata che potessimo immaginare, cosa che per noi è stata uno snervante privilegio.

Jackman: Ricordo di aver mandato un messaggio vocale fin troppo lungo [con idee sulla storia] che probabilmente aveva dieci secondi di cose importanti, ma i ragazzi si sono dati da fare.

Levy: L’interpretazione di Hugh dà al film un peso e una qualità profonda e pura che è incredibile, ma non posso dire altro per non fare spoiler. È la cosa che differenzia questo film dai precedenti film di Deadpool e X-Men. È il duo a fare la differenza: Logan risulta un motore comico per tutto il film che cambia tutto.

Jackman: Tra tutte le volte che ho interpretato Wolverine ho sempre improvvisato un po’. Veniva sempre scritto in maniera poco precisa, perciò ho sempre provato cose diverse. Per la prima volta in assoluto ho avuto un attore e un regista che sono anche sceneggiatori, che hanno una comicità geniale e che hanno a cuore il personaggio tanto quanto me, che mi hanno offerto ogni volta le loro proposte. È difficile accettarlo per un attore, ma io dicevo: “Cazz*, lo adoro! Fatemela provare…“, è stato un elemento tutto nuovo.

Levy: La nostra amicizia tra noi tre ha fatto la differenza e ha reso il film migliore. Non ci sentivamo imbarazzati all’idea di provare delle cazza*e strane. A volte fallisci, ma se sei a tuo agio a fallire davanti ai tuoi amici, sei anche a tuo agio quando finisci per fare grandi cose.

Deadpool & Wolverine arriverà al cinema in Italia il 24 luglio, noi di Badtaste.it lo vedremo in anteprima a mezzanotte al Cinema Arcadia di Melzo. Trovate tutte le informazioni sul cinecomic dei Marvel Studios nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti e seguiteci su TikTok!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate