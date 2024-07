A tre settimane dall’uscita di Deadpool & Wolverine, le stime di incasso sono state riviste al ribasso rispetto al mese scorso.

La pellicola con Ryan Reynolds e Hugh Jackman potrebbe debuttare negli Stati Uniti con una cifra compresa tra i 160 e i 165 milioni di dollari, ma in queste tre settimane fino all’uscita del film i Marvel Studios avvieranno l’ultima parte della campagna promozionale, perciò l’interesse degli spettatori potrebbe salire ancora di più.

In ogni caso, se queste prime previsioni dovessero essere confermate, il film batterebbe il record d’apertura per un film vietato ai minori, al momento detenuto dal primo film di Deadpool, arrivato a 132,4 milioni di dollari a febbraio 2016. E non è tutto in fatto di primati: basterebbero 150 milioni per segnare un record non solo nella carriera di Ryan Reynolds (Deadpool), ma anche in quella di Hugh Jackman (i 103 milioni di X-Men: Conflitto finale).

Si tratterebbe, infine, del miglior esordio per un film del 2024. Inside Out 2, arrivato a superare il miliardo di dollari in poche settimane, ha infatti debuttato negli Stati Uniti con 155 milioni di dollari.

