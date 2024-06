In una recente intervista con Total Film, il regista dell’atteso Deadpool & Wolverine, Shawn Levy, ha parlato dei divieti imposti dalla Disney sul Mercenario chiacchierone dopo l’acquisizione della 20th Century Fox, chiarendo fino a che punto ci si sarebbe potuti spingere con le battute… spinte.

Levy ha ammesso che sì, inutile mentire, ci sono stati dei momenti in cui si è dovuto discutere di quali battute potessero essere incluse all’interno del cinecomic di prossima uscita. Uno dei divieti è stato proprio in particolare un riferimento all’abuso di sostanze stupefacenti:

Devo essere prudente su quello che dico, ma ci sono state delle discussioni preliminari riguardo all’uso di droghe. È stata una conversazione interessante e alla fine ci abbiamo scritto una scena a riguardo.

La scena in questione è apparsa in uno dei trailer del film – con Blind Al che offre cocaina a Wade – e gira proprio attorno al visto censura della Disney e alla rottura della quarta parete con Wade che nomina gli argomenti taboo e off-limits da non inserire nel film.

Con una storia su Instagram, poi, Ryan Reynolds ha annunciato di aver ufficialmente finito di lavorare al film!

Deadpool & Wolverine arriverà al cinema in Italia il 24 luglio, noi di Badtaste.it lo vedremo in anteprima a mezzanotte al Cinema Arcadia di Melzo. Trovate tutte le informazioni sul cinecomic dei Marvel Studios nella nostra scheda.

