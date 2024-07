Durante un’intervista con EW, Shawn Levy ha confermato che in Deadpool & Wolverine ci saranno “tanti personaggi” ad avere un cammeo.

Nonostante questo, il regista non vuole che l’apparizione di volti celebri vada a minare la storia e le svolte narrative del film in arrivo il 24 luglio in Italia.

“Non volevamo che le sorprese e i personaggi fossero la storia del film” ha spiegato. “Ma sono sparsi per tutta la sua durata. Ci sono tanti personaggi. Internet se la sta spassando con le voci sul cammeo di tantissimi personaggi. Alcuni sono veri, altri sono fuori strada“.

Ha poi aggiunto:

Il livello di aspettative e attesa di certo crea un’ansia da spoiler che non mi fa dormire la notte, ma al contempo mi tiene rigorosamente concentrato sull’assicurare gli standard più elevati per questo film, perché le aspettative sono alle stelle. Per un film come questo, per cui la gente ci ha già fatto capire che intende andare al cinema, voglio garantire l’esperienza cinematografica più bella e gioiosa possibile

Deadpool & Wolverine arriverà al cinema in Italia il 24 luglio, noi di Badtaste.it lo vedremo in anteprima a mezzanotte al Cinema Arcadia di Melzo. Trovate tutte le informazioni sul cinecomic dei Marvel Studios nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti e seguiteci su TikTok!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate