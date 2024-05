Nel corso di un’intervista con EW, il regista Shawn Levy ha parlato delle sorprese in serbo per i fan in Deadpool & Wolverine, che arriverà nei cinema a luglio.

Parlando delle comparsate di personaggi di spicco, Levy ha spiegato che non si sono limitati a spuntare delle caselle:

Non abbiamo iniziato con una lista desideri [di cammei]. Da quando abbiamo iniziato a stendere la storia di Deadpool e Wolverine, è stata la storia a indicarci i personaggi, e non il contrario. Aaron di ritorno nei panni di Pyro ne è stata una conseguenza, e ciò vale per tutti personaggi che vedrete nel film.

Ha poi spiegato che il film è cambiato radicalmente quando Hugh Jackman è arrivato a bordo del progetto:

Tutto è cambiamento radicalmente il giorno che Hugh ha chiamato Ryan. Avevamo pensato a tante idee sulle possibili storie di Deadpool 3, che erano più dei sequel dei primi due Deadpool, ma nessuna di quelle storie prevedeva una svolta così epocale.

In un’intervista con Empire ha poi alluso ai recenti flop della Marvel:

Bisognerebbe vivere in una campana di vetro per non sapere che gli ultimi film Marvel hanno fallito nello smuovere il mondo come moltissimi film hanno fatto. Noi arriviamo in un momento interessante e siamo qualcosa di molto diverso. Che si tratti di proporzioni messianiche o meno, il tempo ce lo dirà.

Deadpool & Wolverine: le nuove foto

A seguire, inoltre, potete ammirare una nuova foto di Dogpool. “Il vero nome è Peggy” ha raccontato Ryan Reynolds. “E ha vinto il premio come il cane più brutto della Gran Bretagna. […] È stato amore a prima vista. Il motivo per ci l’ho scelta è che mi sembrava la manifestazione animale di Wade Wilson“.

Deadpool & Wolverine arriverà al cinema in Italia il 24 luglio.

Trovate tutte le informazioni sul cinecomic dei Marvel Studios nella nostra scheda.

Cosa ne pensate e quanto attendete Deadpool & Wolverine? Ditecelo nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate