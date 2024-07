Ryan Reynolds continua a stuzzicare i fan che si chiedono se Taylor Swift apparirà o meno in Deadpool & Wolverine.

L’attore ha infatti pubblicato una storia Instagram in cui il suo Deadpool è inquadrato di spalle con una foresta davanti ai suoi occhi esattamente come nella copertina dell’album “Evermore” della celebre cantante.

Ha addirittura aggiunto un brano dell’album di Swift da accompagnare alla storia.

Ryan Reynolds recreated Taylor Swift's "evermore" album cover on the set of #DeadpoolAndWolverine. pic.twitter.com/Rmik9ShCek — IndieWire (@IndieWire) July 2, 2024

Sono mesi che si vocifera della possibile apparizione di Taylor Swift in Deadpool & Wolverine, un aspetto su cui anche il reparto marketing ha deciso di capitalizzare visti i braccialetti dell’amicizia apparsi in un poster. Alla fine, però, sembra che si tratti solamente un modo per stuzzicare i fan visto che Entertainment Weekly aveva già smentito alcune settimana fa fa che la cantante non sarebbe apparsa nel film.

La risposta, in ogni caso, la scopriremo tra pochissimi giorni.

Deadpool & Wolverine arriverà al cinema in Italia il 24 luglio, noi di Badtaste.it lo vedremo in anteprima a mezzanotte al Cinema Arcadia di Melzo. Trovate tutte le informazioni sul cinecomic dei Marvel Studios nella nostra scheda.

