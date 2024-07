Ad un evento di 35 minuti tenutosi con i fan a Shangai in occasione del tour promozionale per Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno espresso, a cuore aperto, ciò che pensano e che provano nei confronti dell’attesissimo cinecomic, sottolineando quanto sia stato realizzato in un’ambiente di grande amicizia, rispetto, amore e divertimento.

Reynolds ha iniziato dicendo:

Per descrivere in una parola il film direi … sorprendente ma anche emozionante. Alla fine ho realizzato un film con i miei migliori amici (Jackman e Levi), il che è stata di gran lunga una delle esperienza più belle della mia vita e al tempo stesso qualcosa di incredibilmente profondo. E il film stesso è qualcosa di speciale e una delle cose più emozionanti che abbia mai fatto e proprio per questo è anche incredibilmente divertente: alla luce di tutto questo, il divertimento che ne consegue arriva in modi che neanche immaginate.

Jackman poi ha continuato, raccogliendo la palla al balzo e descrivendo il film come una delle cose migliori mai fatte in tutta la sua vita:

Ero convinto che avrei chiuso con il personaggio sette anni fa. Ma appena io e Ryan abbiamo avuto questa idea, sapevo che era la squadra che le persone e il pubblico volevano, che io volevo, che Ryan voleva e che in fan volevano a tutti i costi. L’esperienza stessa del realizzare questo film è stata una delle migliori di tutta la mia carriera… e lo dico dopo aver interpretato Wolverine per 25 anni. Ma questa esperienza è al di sopra di qualsiasi cosa abbia mai fatto con questo personaggio – e in generale di qualsiasi cosa abbia mai fatto in altri film o nella vita. L’ho amato tantissimo. E penso che, guardando il film, questo si veda. Si nota attraverso lo schermo, ne percepisci il calore. Questo film ha un grande calore in sé, ed è divertente, irriverente, le scene d’azione sono pazzesche. E si percepisce l’amicizia, più di tutto.

Deadpool & Wolverine con Hugh Jackman e Ryan Reynolds arriverà al cinema in Italia il 24 luglio.

Trovate tutte le informazioni sul cinecomic dei Marvel Studios nella nostra scheda.

