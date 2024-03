Simon Kinberg, che conosce molto bene il mondo Marvel dopo aver lavorato a numerosi film di X-Men e dopo aver diretto Dark Phoenix, ha parlato con Comicbook di Deadpool & Wolverine, la pellicola dei Marvel Studios in arrivo in estate.

Kinberg ha lasciato intendere di sapere più di quanto sembri sul progetto, ma ha preferito non sbilanciarsi e limitarsi a dire di essere molto emozionato:

Sono un enorme fan di tutto ciò che Hugh [Jackman] ha fatto con Wolverine. Credo di aver lavorato a cinque film con lui, in una veste o nell’altra, e sono così emozionato per quel film. So che per lui, per Ryan [Reynolds] e per Shawn [Levy], esplorare aspetti che forse non abbiamo mai esplorato prima deve essere così attraente.