Tom Hiddleston ha risposto in maniera comprensibilmente criptica quando durante il ComFestCon gli è stato chiesto se, come si vocifera, Loki tornerà in Deadpool & Wolverine.

“Non lo so, se lo sapessi… non mi sarebbe permesso dirvelo” ha ribattuto. “Davvero non lo so, la Marvel è giustamente protettiva dei suoi segreti. Ho visto il trailer, sembra bello“.

Ecco un video con l’intervento dell’attore:

Deadpool & Wolverine arriverà al cinema in Italia il 24 luglio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate e quanto attendete Deadpool & Wolverine? Vi piacerebbe rivedere Tom Hiddleston nel film? Ditecelo nei commenti!

