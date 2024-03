Non sappiamo ancora quali e quanti saranno i camei presenti in Deadpool & Wolverine, ma, intanto, possiamo dire con certezza chi non ci sarà, ovvero Vinnie Jones nei panni di Fenomeno.

L’ex calciatore Vinnie Jones, lo ricordiamo, ha interpretato Fenomeno nella pellicola diretta da Brett Ratner X-Men 3, nota come X-Men – Conflitto Finale in Italia e in un chiacchierata fatta con Yahoo UK ha rivelato di aver rifiutato di prendere parte con un cameo del suo personaggio in Deadpool & Wolverine:

Ironicamente, mi è stato appena chiesto da partecipare a Deadpool, il nuovo, ho parlato con il regista e gli ho spiegato che è un vero dramma, mentalmente e fisicamente, indossare quel costume. Richiede parecchio sforzo mentale perché sei lì dentro e non puoi fare niente tutto il giorno, puoi solo bere con una cannuccia. Quindi non siamo riusciti a concludere l’accordo per Deadpool. Deadpool è il mio film preferito di sempre più o meno. Volevo davvero partecipare, ma non avevano il budget per farmi indossare il costume.

Deadpool & Wolverine arriverà al cinema in Italia il 24 luglio.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

FONTE: Yahoo UK su YouTube

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate