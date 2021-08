Online è approdato un nuovo poster ufficiale di, film diretto da Stephen Chbosky (The Perks of Being A Wallflower, Wonder) con protagonisti

Il resto del cast comprende anche Kaitlyn Dever (Booksmart), Amandla Stenberg (The Hate U Give), Colton Ryan (Little Voice), Nik Dodani (Atypical), DeMarius Copes (Broadway’s Mean Girls) e Danny Pino (Law & Order: Special Victims Unit).

Il film sarà disponibile nelle sale americane dal 24 settembre. Potete ammirare il poster qua sotto:

Platt (The Politician, Pitch Perfect), il primo a interpretare il ruolo a teatro e vincitore di un Tony, torna ad interpretare Evan Hansen, un liceale che soffre di fobia sociale e che si ritrova in un groviglio di bugie quando dice di esser sempre stato il migliore amico di un ragazzo che si è suicidato. La cosa lo avvicinerà alla ragazza dei suoi sogni, ma finirà anche per avere delle conseguenze quando la verità comincerà a emergere. Amy Adams e Julianne Moore interpreteranno le due figure materne della storia.

Steven Levenson, che ha già lavorato al musical scrivendo il libretto, ha fornito la sceneggiatura del lungometraggio. Stephen Chbosky ha curato la regia.

Marc Platt e Adam Siegel hanno prodotto la pellicola attraverso la Marc Platt Productions. Sara Scott e Lexi Barta hanno supervisionato il progetto per la Universal.

Cosa ne pensate di questo nuovo poster di Dear Evan Hansen? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Impawards