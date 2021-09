ha parlato con Screenrant del sequel di, adattamento cinematografico in live-action dell’amato manga conosciuto in tutto il mondo.

L’attore non si è sbilanciato molto, ma ha voluto rassicurare i fan:

Gregg Russo, ricordiamo, è da diverso tempo impegnato sulla sceneggiatura del sequel e nell’ultima intervista rilasciata ha aggiornato sul progetto spiegando che sarà sorprendente rispetto al primo film:

Amo il manga di Death Note, credo sia uno dei migliori mai scritti. Non ho avuto alcun ruolo nel primo film di Death Note di Netflix, ma sono arrivato a bordo con un punto di vista molto specifico per il sequel. Il motivo è che volevo rifarmi al materiale di partenza, a ciò che ha reso l’originale così grandioso. Spero che arrivino ulteriori informazioni presto, ma sarà… diciamo che non sarà esattamente ciò che vi aspettate. E lo dico in senso buono.