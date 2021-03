Nel corso di un’intervista con l’ Hollywood Reporter per parlare della Snyder Cut diha svelato una serie di dettagli relativi al suo

L’attore ha parlato della sua esperienza sul set delle riprese aggiuntive ammettendo di essere stato lui a suggerire un aspetto molto particolare per la sequenza dell’incubo:

Me lo sono immaginato rasato come se fosse in una missione suicida in tempo di guerra. “Eccomi. Morirò come un guerriero“. Lo spiegai a Zack e lui disse: “Ottimo, andata“.

Manganiello ha poi parlato dei fallimenti legati al film mai decollato in solitaria, che avrebbe dovuto avere un budget di 40 milioni di dollari per la regia di Gareth Evans: “Alla fine nessuno vide come prioritario un film da 40 milioni sulle origini di un cattivo in cui mostrare il suo passato“.

Quanto al futuro del personaggio, tutto il clamore attorno alla Snyder Cut, secondo l’attore, potrebbe portare dei frutti:

Ho la sensazione che ci sarà molta emozione all’idea di veder proseguire quello Zack ha iniziato.

Ha confermato, infine, che Deathstroke sarebbe dovuto apparire nel sequel di Suicide Squad:

C’erano quattro o cinque diverse versioni di Suicide Squad 2 per cui mi era stato chiesto di liberarmi, si stava aspettando il via libera di un attore e saremmo partiti.

Poi, alla fine, un altro tonfo.

Ecco uno sguardo al suo aspetto nella scena dell’incubo:

Per quel che concerne la Snyder Cut, dopo la notizia dell’arrivo della pellicola su Sky Cinema in Germania, siamo in attesa di scoprire ulteriori dettagli circa le modalità d’arrivo in Italia. La news è arrivata dopo la sparizione delle informazioni circa la distribuzione in digitale del film, non solo in Italia ma anche in Germania e in Inghilterra.

La sinossi:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

La Snyder Cut sarà disponibile il 18 marzo come un unico film lungo 4 ore.

