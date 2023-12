Verrà mai realizzato un sequel di Demeter – Il risveglio di Dracula?

Intervistato da SYFY WIRE il produttore Brad Fisher ha rivelato che effettivamente un sequel del film non è attualmente nei suoi piani:

Quest’anno abbiamo avuto due film su Dracula, quindi è chiaro che c’è molta immaginazione là fuori che attraversa per la testa dei creativi su cosa si può fare con quel personaggio e con quella storia. Anche Nosferatu di Robert Eggers uscirà l’anno prossimo. Quindi no, non abbiamo parlato di continuare la storia di Clemens nello specifico. Ma il romanzo di Dracula è così epico e c’è così tanta storia… Sono sicuro che ci saranno altre storie e narrazioni ispirate a Dracula che finiranno per essere portate sullo schermo.