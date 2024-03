Durante una puntata di Empire Podcast, il regista Denis Villeneuve ha fatto due chiacchiere parlando del successo globale che è diventato e continua a essere Dune 2, analizzando alcuni aspetti del film e soprattutto parlando dell’ipotetico Dune 3, ovvero Messia di Dune.

Sembra che se ci sarà questo sequel, dovremo aspettare ancora un po’, ecco infatti quanto dichiarato dal regista:

Ho realizzato i due film uno di seguito all’altro, mi sembrava la soluzione più adatta, riprendere immediatamente da dove eravamo rimasti dopo la prima parte di Dune. Eravamo già al lavoro sulla nuova sceneggiatura, sul design dei nuovi personaggi e mondi, non ci siamo mai fermati. Ma questo vuol dire anche che sono rimasto su Arrakis tutto questo tempo, sei anni, senza mai prendermi una pausa e penso sarebbe salutare e gioverebbe a tutti fermarsi un attimo.

Dobbiamo prima di tutto essere sicuri di avere una sceneggiatura solida e ben scritta. Voglio assolutamente evitare di iniziare senza avere tutto pronto. Non lo faccio mai e penso sia una mossa rischiosa da fare presi come siamo dall’entusiasmo. Dobbiamo essere sicuri che tutto sia pianificato per bene su carta prima di iniziare.

Se dobbiamo tornare, deve essere tutto vero, reale, pertinente alla storia. Se mai faremo Messia di Dune, sarà migliore di Dune 2, altrimenti non sono interessato a farlo.