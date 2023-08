Qualche settimana fa vi abbiamo segnalato che la Hollywood Foreign Press Association ha chiuso ufficialmente i battenti vendendo tutti gli asset a Dick Clark Productions, la casa di produzione di proprietà della joint venture tra Eldridge e Penske Media, che ha già fissato al 7 gennaio 2024 l’81esima edizione dei Golden Globe Awards (che già si occupava di produrre in passato).

Da subito è partita la ricerca per un nuovo partner televisivo che trasmetta la cerimonia: NBC/Peacock, infatti, dopo aver trasmesso la cerimonia del 2023 nell’umiliante serata del martedì pagando una percentuale minima della licenza da 60 milioni di dollari chiesta inizialmente dall’ex HFPA, ha proposto a Dick Clark Productions di trasmettere l’edizione del 2024 a una cifra molto modesta, sentendosi rispondere di no. A quel punto la NBC ha fissato una partita di fooball per domenica 7 gennaio 2024.

Secondo quanto segnala Matt Belloni su Puck, Dick Clark Productions ha iniziato a fare proposte a un ampio raggio di canali televisivi e streamer, chiedendo però delle cifre giudicate da tutti inaccettabili. Ecco quindi che CBS, Fox, ABC/Disney+/Hulu, le reti turner, streamer come Netflix, Amazon, Apple TV+ e persino Roku Channel hanno tutti rinunciato a trasmettere i prossimi Golden Globes.

Il valore dei “nuovi” Globe sembra quindi fortemente ridotto, non solo per lo scandalo che ha macchiato (forse indelebilmente?) la reputazione del premio, ma anche per il secolare declino negli ascolti degli show, a cui si aggiunge il sospetto di molti che il fatto che Penske possieda Variety, The Hollywood Reporter, Deadline, TVLine e Indiewire crei un piccolissimo conflitto d’interessi (i trade guadagnano milioni durante la stagione dei premi grazie alle attività promozionali For Your Consideration).

Nel frattempo, il doppio sciopero in corso a Hollywood ha reso la situazione ancora più insostenibile, facendo slittare al 15 gennaio 2024 gli Emmy, solo un giorno dopo i Critics Choice Awards (che dal declino dei Globe hanno guadagnato molto in popolarità).

Insomma, sembra che l’unica possibilità per Dick Clark Productions sia abbassare il prezzo, o i Globe finiranno definitivamente nel dimenticatoio…

Fonte: Puck

Classifiche consigliate