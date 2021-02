Mentre negli Stati Uniti il weekend lungo di San Valentino / Festività dei Presidenti non si è tradotto in una miniera d’oro al box-office, essendo ancora molti cinema chiusi e molte uscite rinviate, in Cina il Capodanno Lunare ha visto stabilire un record storico non solo nazionale ma globale. L’uscita dell’atteso blockbusterha infatti segnato prima il maggiore incasso di sempre a livello giornaliero, con ben 163 milioni di dollari, e poi il record assoluto per il maggiore incasso globale in un weekend di tre giorni: ben 398 milioni di dollari. Due anni fa Avengers: Endgame raccolse 357 milioni di dollari nel weekend d’esordio in Nord America, un risultato mai raggiunto da un film in nessun paese… fino ad oggi: il lancio di Detective Chinatown 3 diventa quindi il maggiore incasso di un film al suo esordio in un singolo mercato. Girato interamente con cineprese IMAX, il film ha anche stabilito il record d’incasso per il circuito in Cina, con 23.5 milioni di dollari in tre giorni.

Secondo le proiezioni, Detective Chinatown 3 potrebbe raggiungere i 750 milioni di dollari a fine corsa. Si tratta ovviamente di un risultato molto significativo, anche perché dimostra non solo che l’industria cinematografica cinese è ripartita senza troppe difficoltà (nonostante vi siano limitazioni di capienza nelle sale), ma anche che è più in forse di prima della pandemia, essendo in grado di infrangere un record stabilito ben prima che il mondo si fermasse. Dopo la riapertura dei cinema a luglio, il mercato cinese ha chiuso il 2020 al primo posto a livello globale, e ha iniziato il 2021 con il piede giusto. Per fare un confronto, nel corso del weekend gli incassi in tutta la Cina hanno raggiunto i 697 milioni di dollari: si tratta del 32% del box-office americano e del 6% del box-office globale… dell’intero 2020.

Ovviamente la speranza è che questi risultati siano di buon auspicio per quando sarà sicuro riaprire le sale nel resto del mondo e usciranno i blockbuster più attesi: in Cina infatti la proposta in streaming è decisamente ricca, e tuttavia i cittadini non stanno disertando la sala.