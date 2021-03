Secondo quanto riportato da Deadline(Ma Rainey’s Black Bottom) faranno parte del cast di, commedia romantica indipendente che verrà diretta da Katie Aselton Duplass (Black Rock, Solo per una notte).

Il film segue la storia di Mackenzie Martin, una trentenne stanca di faticare per stare al passo con i tempi. Sin da quando era una ragazzina, cresciuta da sua nonna, il desiderio più profondo di Mackenzie era quello di essere proprio come colei che l’ha cresciuta, sua nonna appunto, una donna a suo agio con il proprio corpo, in grado di dire di no e non interessata alle cose che gli altri dicono di lei. La ragazza poi, mentre si trova all’addio al nubilato della sua migliore amica a Palm Spring, si imbatte in un marchingegno che la trasforma in una donna di 70 anni e si farà chiamare Rita.

Madeline Walter e Paul Welsh si sono occupati della sceneggiatura del progetto.

Recentemente abbiamo visto Diane Keaton in film come Poms, Book Club – Tutto può succedere, Appuntamento al parco, Natale all’improvviso, Ruth & Alex – L’amore cerca casa, Mai così vicini, Big Wedding, Darling Companion e in serie televisive come The Young Pope di Paolo Sorrentino.

Taylour Paige è apparsa invece in titoli come Ma Rainey’s Black Bottom, Zola, Cocaine – La vera storia di White Boy Rick e in serie tv come The Baxters, Grey’s Anatomy e Hit the Floor.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!