Disney annuncia Toy Story 5, Frozen 3 e Zootropolis 2

È in occasione dell’annuncio dei dati finanziari dell’ultimo trimestre del 2022 che la Disney ha annunciato di essere al lavoro su tre sequel d’animazione:

Toy Story 5

Frozen 3

Zootropolis 2

Si tratta di un annuncio importante se contestualizzato nel momento difficile che sta attraversando la divisione animazione della Disney: Pixar e Disney Animation l’anno scorso hanno registrato insuccessi al botteghino come Lightyear (appartenente sempre al franchise di Toy Story) e Strange World. L’unico film d’animazione Disney candidato all’Oscar è Red, della Pixar, che non è uscito al cinema ma direttamente in streaming.

Queste le parole di Iger:

Oggi ho il piacere di annunciare che abbiamo in lavorazione dei sequel dei nostri franchise animati più popolari: Toy Story, Frozen e Zootropolis. Condivideremo di più su queste produzioni molto presto, ma è solo un esempio di come stiamo investendo sui nostri brand e franchise impareggiabili.

Zootropolis, uscito nel 2016, ha incassato 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. Toy Story 4 nel 2019 ha raccolto un altro miliardo, mentre Frozen 2 è stato l’ultimo grande successo animato firmato Disney, prima della pandemia, con un miliardo e mezzo di dollari. Per fare degli esempi recenti: Encanto ha incassato 256 milioni di dollari, Lightyear solo 226, Strange World solo 74.

La notizia arriva mentre Iger annuncia dati finanziari molto preoccupanti, con il primo calo negli abbonati di Disney+, l’annuncio di una pesante ristrutturazione aziendale e di migliaia di licenziamenti.

Fonte: Deadline