Le Giornate Professionali di Cinema si sono svolte a inizio settimana, e tra le major che hanno annunciato il proprio listino cinematografico ora che le sale hanno iniziato a riaprire nel nostro paese c’è stata ovviamente la Disney

Molti i film presenti nel listino, ma non tutti avevano una data. Ora però è stato diffuso un calendario con le date delle pellicole previste per uscire al cinema quest’anno, a partire da Crudelia, e nella prima metà del 2022.

Vanno fatte alcune precisazioni: innanzitutto, come preannunciato Raya e l’ultimo drago arriverà al cinema prossimamente ma una data non è stata ancora ufficializzata. Inoltre, più si va avanti con il calendario più le date devono essere considerate come provvisorie, non solo per via dell’incertezza legata alla pandemia, ma anche per gli eventuali cambiamenti nelle strategie distributive e la contrapposizione con i film di altre major. La stessa Disney, nel comunicare queste date agli esercenti, ha sottolineato di riservarsi la facoltà di modificare non solo le date ma anche lo sfruttamento dei film. Confermata, inoltre, l’uscita di Crudelia e Black Widow in contemporanea al cinema e sulla piattaforma Disney+ con accesso VIP.

I TITOLI DISNEY DEL 2021

Crudelia – 26/5

Black Widow – 7/7

Jungle Cruise – 28/7

Free Guy – Eroe per gioco – 11/8

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli – 1/9

The Night House – La casa oscura – 16/9

Eyes of Tammy Faye – 23/9

The Last Duel – 14/10

Ron – un amico fuori programma – 21/10

Antlers – 28/10

Eternals – 3/11

Encanto – 25/11

West Side Story – 16/12

The King’s Man – Le origini – 29/12

I TITOLI DISNEY DEL 2022

Untitled 20th Century – 5/1

Deep Water – 13/1

Nightmare Alley – 27/1

Assassinio sul Nilo – 10&2

Turning Red – 10/3

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – 23/3

Untitled Disney Live Action – 7/4

Thor: Love and Thunder – 4/5

Untitled Disney Live Action – 25/5

