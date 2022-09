Disney: la melodia intro del logo della major reinterpretata in chiave “triste”

La Disney ha scelto la celeberrima canzone di Pinocchio “When You Wish Upon a Star” come melodia d’apertura dell’altrettanto iconico logo animato della major.

LEGGI – I dieci momenti più spaventosi dei film Disney

Si tratta di una melodia dallo spirito speranzoso e rassicurante. Ma se virasse su un mood più triste?

Il musicista Tony Ann ha proprio cercato di immaginare una versione “triste” dell’iconica melodia. La potete ascoltare qua sotto:

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti e seguiteci su Twitch!

FONTE: Tony Ann