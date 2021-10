La Disney ha comunicato un nuovo calendario delle uscite dei prossimi anni, spostando le date di uscita di importanti blockbuster attualmente in produzione o già in post-produzione. In particolaredi James Mangold, le cui riprese sono attualmente in corso in Sicilia , slitterà di un intero anno: dal luglio 2022 al giugno 2023.

Ecco il calendario aggiornato:

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS slitta dal 25/3/2022 al 6/5/2022

THOR: LOVE AND THUNDER slitta dal 6/5/2022 all’8/7/2022

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER slitta dall’8/7/2022 all’11/11/2022

INDIANA JONES 5 slitta dal 29/7/2022 al 30/6/2023

THE MARVELS slitta dall’11/11/2022 al 17/2/2023

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA slitta dal 17/2/2023 al 28/7/2023

FILM MARVEL SENZA TITOLO slitta dal 10/11/2023 al 3/11/2023

Rimpiazzate o cancellate anche le date di quattro film senza titolo che erano state inserite come “placeholder” nei mesi scorsi:

LIVE ACTION SENZA TITOLO DELLA DISNEY 14/7/2023 rimosso

FILM MARVEL SENZA TITOLO 28/7/2023 rimosso

FILM MARVEL SENZA TITOLO 6/10/2023 rimosso

FILM 20TH CENTURY SENZA TITOLO 20/10/23 rimosso

