The Digital Bits riporta di avere appreso da fonti ben informate che la Disney ha firmato un accordo con la Sony Entertainment per affidare allo studio la distribuzione fisica dei suoi titoli in home video.

L’accordo prevede che la Sony si occupi di promuovere, vendere e distribuire le nuove uscite Disney oltre ai film presenti in catalogo su supporto fisico (4K Ultra HD, Blu-ray, DVD) negli Stati Uniti e in Canada.

La transizione è iniziata da pochissimo e impiegherà diversi mesi per il completamento, anche se è noto che il primo titolo di cui si occuperà la Sony sarà Omen – L’origine del presagio dei 20th Century Studios, che arriverà al cinema ad aprile.

Con il nuovo piano, la Disney riuscirà a smaltire e a distribuire con più efficienza dei film che “prendono polvere” da anni. Stando al sito, lo studio ha “almeno 20 classici della Fox” rimasterizzati in 4K che non sono stati distribuiti né in streaming né di certo su supporto fisico.

Una delle conseguenze dirette del nuovo accordo è la chiusura del Disney Movie Club, il servizio di abbonamento per tutti gli appassionati che per 23 anni ha dato ai sottoscrittori l’occasione di acquistare film in home video a prezzo scontato.

La transizione, come si diceva, non sarà immediata, ma darà allo studio un po’ di respiro dopo un periodo particolarmente caotico e problematico a causa, tra le svariate cose, del dirottamento eccessivo di risorse verso il servizio streaming Disney+.

