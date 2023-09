Immaginate di trovarvi a Disney World, sognare di incontrare Baloo o Winnie The Pooh e scontrarvi invece con un vero orso! È quello che è accaduto lunedì mattina al parco divertimenti in Florida.

Un orso bruno è entrato a Disney World portando alla chiusura di 10 attrazioni tra cui La casa dei fantasmi, Jungle Cruise e Pirati dei Caraibi.

La chiusura non è però durata a lungo come ha annunciato Disney in una nota:

Stiamo lavorando con la Florida Fish & Wildlife Conservation Commision e abbiamo preso la decisione di riaprire Frontierland, Liberty Square e Adventurland. Come condiviso dalla FWC lo staff è sul posto e sta lavorando per catturare e trasferire l’orso.

Cosa che è effettivamente successa poco dopo. L’orso (una femmina adulta) è stata trovata e trasferita in un’area nei pressi dell’Ocala National Forest.

Come nella miglior tradizione Disney: e vissero tutti felici e contenti!

