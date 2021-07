Dall’America arriva la segnalazione di un ulteriore passo in avanti fatto dalla Casa di Topolino verso una maggiore inclusività: Disney World a Orlando, Florida, ha rimosso e sostituito i saluti, “Ladies and Gentlemen, Boys and Girls” (Signoti e signore, ragazze e ragazzi) che danno il benvenuto al pubblico dello spettacolo pirotecnico di chiusura quotidiana del parco “Happily Ever After”. I nuovi saluti sono indirizzati ai “Sognatori di tutte le età!”.

Qua sotto potete vedere un video raffronto fra il 2020 e il 2021 grazie a YouTube:

Lo show di luci e fuochi d’artificio torna al parco Disney World di Orlando dopo ben 472 notti di assenza dovute alla chiusura del parco a causa della pandemia di nuovo Coronavirus partita dalla Cina e poi dalle misure di contingentazione degli accessi e delle normative anti-assembramento:

The crowd erupts at first burst! #HappilyEverAfter returns to Magic Kingdom at #WaltDisneyWorld after 472 nights without the spectacle in the sky. pic.twitter.com/bZ18T3anJS — David Martin FOX 35 (@FOX35David) July 2, 2021

Disneyland Paris, che ha recentemente riaperto i battenti, non può ancora riospitare quello che è uno dei più classici appuntamenti dei parchi Disney: i lavori di ristrutturazione del castello di Aurora e le normative anti-contagio non lo consentono ancora.

