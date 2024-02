Un gruppo di 1700 figuranti, ballerini e interpreti di Disneyland California ha annunciato alcune ore fa di puntare alla sindacalizzazione attraverso Actors’ Equity.

Il gruppo, che ha deciso di chiamarsi Magic United, comprende tutte quelle persone che si travestono da personaggi Disney e che incontrano gli ospiti nel parco, durante i pranzi e le cene nei ristoranti, e che si esibiscono durante le celebri parate.

Tra le richieste ci sono l’aumento di stipendio, una maggiore trasparenza sui turni di lavoro e sulle riassunzioni e una maggiore attenzione nei confronti delle condizioni di lavoro in materia di sicurezza e sanità.

Il gruppo ha richiesto un riconoscimento volontario da parte di Disney Resort Entertainment, ma se la richiesta non sarà accolta, Equity manderà una petizione di voto direttamente alla National Labor Relations Board.

“Abbiamo scelto Actors’ Equity come sindacato perché abbiamo assistito all’ottimo lavoro con la Disney in Florida, a Broadway e in tour” ha commentato Magic United. “I nostri colleghi di Walt Disney World dimostrano come si possa essere pro-Disney e pro-sindacato allo stesso tempo. Senza contare che la maggior parte dei nostri colleghi al parco qui ad Anaheim è già rappresentata da un sindacato. È una situazione che va a vantaggio di tutti: quando possiamo parlare con una voce collettiva, possiamo avere una conversazione più chiara e produttiva con i nostri datori di lavoro. La speranza è che tutto questo vada a beneficio di tutti: i membri del Cast, i direttori e, cosa ancora più importante, i nostri Ospiti“.

